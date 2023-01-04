Названа подлинная цель сколачивания США "антироссийского" альянса на Западе Фото: REUTERS

В начале 2023 года "КП" вместе с известным политологом, ведущим научным сотрудником Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрием Трениным прояснила вопросы политического горизонта.

На вопрос журналиста о причинах формирования консолидации мировых групп в отношении России эксперт ответил, что их, по его мнению, две.

"Главная – отсутствие субъектности у всех стран Запада, кроме США. Все-таки относительно недавно Франция и Германия играли определенную автономную роль в развитии своих отношений с Советским Союзом. (экс-президент Франции Шарль) Де Голль ездил в Москву, и не как посланец Вашингтона. В Западной Германии правительство Вилли Брандта в 1970 году подписало договор с СССР, фактически закрыв в значительной степени германский вопрос, признав политические реальности в Восточной Европе, включая границы", - отметил Тренин.

Он считает, что вплоть до последних лет существования СССР западные страны поддерживали отношения в области энергетики, несмотря на "увещеваниям и угрозам Вашингтона". "Сейчас нет. Внешнеполитической независимости у ведущих стран Западной Европы не было после окончания Второй мировой войны и формирования НАТО, но была некая автономия. Еще были воспоминания о том, что Франция – великая держава, Великобритания пыталась играть роль посредника между Москвой и Вашингтоном", - полагает эксперт.

Вторая причина, по его словам, попытка США, которые утратили после Второй мировой войны "чувство восходящей державы", бороться с брошенными вызовами и защищаться от внешних угроз. "То есть она от наступательной политики перешла к оборонительной", - поясняет Тренин.

"И здесь ей уже не до потакания относительной автономии союзников. Раньше они могли допустить некоторую вольность со стороны того же Брандта. Киссинджер говорил году в 70-м, что нужно остановить этого сумасшедшего Брандта, который так льнет к Москве. Были увещевания, но жесткого запрета, хотя ФРГ находилась всегда под серьезным американским контролем, не было, Брандту давали все-же кое-какие вещи делать, хотя и со скрипом", - отмечает политолог.

Он считает, что сейчас Штатам "не до этого". Им нужно сплотить все свои ресурсы, все силы, и они идут на любые шаги, чтобы объединить весь Запад вокруг себя.