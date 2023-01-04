Видео уничтожения пунктов с боеприпасами ВСУ высокоточными снарядами нового поколения опубликовало Минобороны РФ

В Минобороны РФ заявили, что попадание одного боеприпаса гарантированно уничтожает объект Фото: REUTERS

Минобороны России разместило видео уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ликвидации было задействовано высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как боеприпасы точно попадают в цели. Съемка момента нанесения удара, по словам пресс-службы, велась с помощью беспилотника. В ведомстве заверили, что боеприпасы имеют "ювелирную точность" и эффективность уничтожения, что подтверждает опубликованное видео. По их словам, попадание одного боеприпаса гарантированно уничтожает объект.

Напомним, российские военные ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ.

Также там рассказали, что в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе в Запорожье российским силам удалось ликвидировать две гаубицы Д-30.