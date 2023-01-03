Российские войска уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Харьковской области Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие уничтожили две диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом 3 января сообщили в Минобороны РФ.

- В районах населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, - сказано в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

Также там рассказали, что в районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе в Запорожье российским силам удалось ликвидировать две гаубицы Д-30.

Накануне сайт KP.RU писал, что украинские военные безуспешно попытались предпринять попытки наступательных действий на Краснолиманском направлении, однако были разгромлены Вооруженными силами России. Их потери составили до 250 военных, в том числе около сотни иностранных наемников.

А недавно российские военные провели наступление на Краснолиманском направлении, уничтожив свыше 80 военных Вооруженных сил Украины.