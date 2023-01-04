Twitter не выявил вмешательства России в американские выборы в 2016 году

Компания Twitter не нашла следов "российского вмешательства" в выборы президента США даже под давлением Конгресса Фото: REUTERS

Компания Twitter осенью 2017 года дважды проводила расследования на фоне заявлений демократической партии США о якобы имевшемся вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году, но ни разу не обнаружила каких-либо свидетельств об этом. Соответствующий материал на основе внутренних документов компаний опубликовал в Twitter независимый журналист Мэтт Таибби.

Он обратил внимание, что демократы остались недовольны итогами расследования и уведомили руководство компании о подготовке мер, которые ограничат возможность размещения политической рекламы в сети микроблогов.

Под давлением Конгресса владельцы Twitter согласились "сотрудничать" с властями Соединенных Штатов, что вылилось в уведомление пользователей о том, что рекламные публикации и распространяющие их каналы могут удаляться компанией "по собственному усмотрению", пишет Таибби.

Из внутренних документов следует, что крайние меры были использованы против аккаунтов, которые, по оценке ЦРУ, якобы "получают государственное финансирование и осуществляют операции в киберпространстве".

Как ранее писал сайт KP.RU, американский миллиардер, предприниматель, глава ряда компаний, а также владелец Twitter Илон Маск заявил, что приобретенная им социальная сеть в 2020 году осуществляла активное вмешательство в избирательный процесс в США.

По словам Маска, у него есть "четкие и объемные" доказательства вмешательства, а сама соцсеть работала как "машина активистов Демпартии". В то же время, миллиардер считает, что без вмешательства Twitter результат президентской гонки в стране был бы точно таким же, но справедливость требует от него раскрыть неприятные данные.

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