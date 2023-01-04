Пьяные иностранные наемники в Николаевской области убили трех военных ВСУ

Происшествие случилось возле населенного пункта Снигиревка в Николаевской области, сообщают российские спецслужбы Фото: REUTERS

Иностранные наемники в состоянии алкогольного опьянения убили трех военных ВСУ на блокпосту в подконтрольной Украине части Николаевской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

"Предположительно, иностранцы находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и отказались предоставить автотранспортное средство для досмотра, после чего физически устранили военнослужащих", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, происшествие случилось возле населенного пункта Снигиревка в Николаевской области. По неподтвержденной информации, развязавшими конфликт между служащими оказались наемники из Польши.

Ранее сообщалось, что в рядах ВСУ растут разногласия между военнослужащими Украины и польскими наемниками. Такое мнение выразил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Он считает, что украинцы не довольны отношением к ним со стороны добровольцев из Польши и их привилегиями.

По его словам, польские военные получают дополнительные средства в виде "донатов", помимо зарплаты, экипировку от западных спонсоров, в то время как украинцы закупают все самостоятельно.