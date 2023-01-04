Российские войска уничтожили за сутки 40 военных ВСУ на купянском направлении

В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена разведывательная группа ВСУ Фото: REUTERS

Российские вооруженные силы (ВС) ликвидировали в Харьковской области более 40 украинских военнослужащих, а также разведывательную группу ВСУ. Об этом в ходе ежедневного отчета сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Кисловка и Берестовое Харьковской области за сутки уничтожено более 40 украинских военнослужащих, а также два автомобиля. В районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника", - отметил он.

Также сегодня, 4 января 2023 года, Минобороны России разместило видео уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ликвидации было задействовано высокоточные боеприпасы нового поколения, сообщает пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как боеприпасы точно попадают в цели. Съемка момента нанесения удара, по словам пресс-службы, велась с помощью беспилотника. В ведомстве заверили, что боеприпасы имеют "ювелирную точность" и эффективность уничтожения, что подтверждает опубликованное видео. По их словам, попадание одного боеприпаса гарантированно уничтожает объект.