Президенты России и Узбекистана обсудили наращивание взаимовыгодных отношений стран в области энергетики Фото: REUTERS

Президенты России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев и договорился о наращивании взаимодействия двух стран, в том числе в энергетике. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Подтверждено обоюдное стремление укреплять российско-узбекистанские отношения союзничества и стратегического партнерства, наращивать товарооборот, расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях, включая энергетику", - отметили в пресс-службе президента РФ.

В Кремле добавили, что Мирзиёев выразил признательность за гостеприимство во время неформальной встречи глав СНГ в Санкт-Петербурге, которая прошла 26-27 декабря 2022 года.

Напомним, ранее Ташкент отказался от создания "тройственного газового союза" с Россией и Казахстаном, сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова.

По его оценке, нельзя называть союзом сотрудничество на основании "технического контракта".

"При импорте газа из других стран мы сотрудничаем с ними лишь на основании коммерческих контрактов, - уточнил Мирзамахмудов. - Мы никогда не согласимся на политические условия в обмен на газ".