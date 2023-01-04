NYT: запуск дронов Россией в семь раз дешевле пуска ракеты ПВО Украиной Фото: REUTERS

Стоимость запуска Россией беспилотника обходится в семь раз дешевле запуска ракеты ПВО Украиной, чтобы сбить дрон. Об этом пишет The New York Times, уточняя со слов экспертов, что разница может привести к дисбалансу сил в пользу РФ.

Глава украинской консалтинговой компании "Мольфар" Артем Старосек подсчитал, что сбить беспилотник с помощью ракеты стоит в семь раз дороже, чем запустить его. Производство беспилотников может стоить всего 20 тыс. долларов, в то время как стоимость запуска одной из ракет класса "земля-воздух", используемых Украиной, может варьироваться от 140 тыс. долларов для С-300 советской эпохи до 500 тыс. долларов для NASAM американского производства.

По версии издания, в период новогодних выходных Украина сбила рекордные 80 дронов из России.

Национальная усовершенствованная зенитно-ракетная система, по мнению некоторых аналитиков, может привести к дисбалансу, который со временем может пойти на пользу России, и дорого обойтись Украине и ее союзникам.

Напомним, Вооруженные силы России 31 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. В результате удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников Украины.