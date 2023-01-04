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НовостиПолитика4 января 2023 12:26

"Вся страна просто качает головой": Немцы потребовали отставки министра обороны Германии

Немцы потребовали отставки министра обороны Германии Ламбрехт после скандального новогоднего видеообращения
София ГОНЧАРОВА
Немцы потребовали отставки министра обороны Германии

Немцы потребовали отставки министра обороны Германии

Фото: REUTERS

Лидеры немецкой оппозиции, влиятельных партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали снять главу Минобороны страны Кристину Ламбрехт с занимаемой должности. Об этом пишет газета Munchner Merkur.

Как заявили изданию политики, после череды скандалов, связанных с Ламбрехт, бундесвер заслуживает более компетентного руководителя.

- Вся Германия просто качает головой, не только наши солдаты, эксперты по обороне во всем мире теряют дар речи от того, насколько неловким и некомпетентным может казаться на публике министр в нашей стране, - поделился мнением Мерц.

Тем временем, политик Зедер и вовсе считает, что "немецкие солдаты не заслужили этого министра".

- Руководитель военного ведомства должна, наконец, уйти в отставку - или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил Ламбрехт, теперь он должен решить эту кадровую проблем, - заявил он.

При этом в публикации журналисты делятся мнением по поводу того, что считают вероятным, что Ламбрехт не продержится даже ближайшие несколько недель на своем посту.

Напомним, Кристина Ламбрехт угодила в скандал после новогоднего видеообращения к гражданам. В нем чиновница, говоря о конфликте на Украине, решила рассказать о своих впечатлениях от кризисной ситуации. Так, согласно ее мнению, боевые действия позволили ей встретиться "с интересными, замечательными людьми".