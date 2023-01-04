"Вся страна просто качает головой": Немцы потребовали отставки министра обороны Германии

Немцы потребовали отставки министра обороны Германии Фото: REUTERS

Лидеры немецкой оппозиции, влиятельных партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер потребовали снять главу Минобороны страны Кристину Ламбрехт с занимаемой должности. Об этом пишет газета Munchner Merkur.

Как заявили изданию политики, после череды скандалов, связанных с Ламбрехт, бундесвер заслуживает более компетентного руководителя.

- Вся Германия просто качает головой, не только наши солдаты, эксперты по обороне во всем мире теряют дар речи от того, насколько неловким и некомпетентным может казаться на публике министр в нашей стране, - поделился мнением Мерц.

Тем временем, политик Зедер и вовсе считает, что "немецкие солдаты не заслужили этого министра".

- Руководитель военного ведомства должна, наконец, уйти в отставку - или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил Ламбрехт, теперь он должен решить эту кадровую проблем, - заявил он.

При этом в публикации журналисты делятся мнением по поводу того, что считают вероятным, что Ламбрехт не продержится даже ближайшие несколько недель на своем посту.

Напомним, Кристина Ламбрехт угодила в скандал после новогоднего видеообращения к гражданам. В нем чиновница, говоря о конфликте на Украине, решила рассказать о своих впечатлениях от кризисной ситуации. Так, согласно ее мнению, боевые действия позволили ей встретиться "с интересными, замечательными людьми".