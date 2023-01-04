Звезды фильма "Ромео и Джульетта" подали в суд на Paramount за сексуальную эксплуатацию

Главные герои знаменитого фильма "Ромео и Джульетта" 1968 года Оливия Хасси и Леонард Уайтинг на восьмом десятке подали иск в Верховный суд Санта-Моники на студию Paramount за сексуальную эксплуатацию в картине и распространение изображений обнаженных детей. Актеры требуют компенсацию в размере 500 млн долларов. Документ публикует издание Deadline.

Версия "Ромео и Джульетты" режиссера Франко Дзеффирелли стала хитом и была номинирован на четыре премии "Оскар", но он также вызвал споры из-за сцены в спальне, включавшей изображения ягодиц Леонарда Уайтинга и обнаженной груди Оливии Хасси.

В иске говорится, Франко Дзеффирелли, который умер в 2019 году, убедил обоих актеров, что в его фильме не будет обнаженной натуры, а эпизод в спальне детей оденут в нижнее белье телесного цвета. Однако в дни съемок режиссер якобы уговаривал актеров выступить обнаженными с гримом на теле, в противном случае "картина провалится”.

Согласно документу, режиссер показал им, где будет установлена камера, и подчеркнул, что нагота не будет в кадре.

“То, что им сказали, и то, что происходило дальше, - абсолютно разные вещи. Они доверяли Франко. Франко был их другом, и, честно говоря, что они могли сделать в 16 лет? Вариантов нет. Не было никакого #MeToo”, - прокомментировал официальный представитель истцов.

В заявлении говорится, что Оливия Хасси и Леонард Уайтинг испытывали душевные страдания и эмоциональное расстройство в течение 55 лет с момента выхода фильма, а также потеряли возможности трудоустройства. Они требуют возмещения ущерба, “который, как полагают, превышает 500 миллионов долларов”.

Напомним, в субботу, 15 июня 2019 года, умер Франко Дзеффирелли - культовый итальянский режиссер-классик, автор фильмов "Укрощение строптивой", "Джейн Эйр" и многих других кинолент. Печальную новость о его кончине сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. За свою долгую и насыщенную жизнь он был дважды номинирован на премию "Оскар", а также несколько раз становился лауреатом "Эмми". Кроме того, в его коллекции награда BAFTA и пять премий Давида ди Донателло.