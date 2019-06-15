2019-06-15T14:54:53+03:00
Общество

Умер Франко Дзеффирелли, режиссер фильма "Укрощение строптивой"

Утром в субботу, 15 июня, умер Франко Дзеффирелли
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Франко ДзеффиреллиФранко ДзеффиреллиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 15 июня, умер Франко Дзеффирелли - культовый итальянский режиссер-классик, автор фильмов "Укрощение строптивой", "Джейн Эйр" и многих других кинолент. Печальную новость о его кончине сообщил мэр Флоренции Дарио Нарделла.

Фрагмент из фильма Джейн Эйр , 1983 год.

"Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирели ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли твоих близких. Прощай, дорогой учитель, Флоренция никогда тебя не забудет", - написал градоначальник у себя на странице в Twitter.

Укрощение строптивой (1967) трейлер.

Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет. За свою долгую и насыщенную жизнь он был дважды номинирован на премию "Оскар", а также несколько раз становился лауреатом "Эмми". Кроме того, в его коллекции награда BAFTA и пять премий Давида ди Донателло.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в этом году из жизни ушли грузинский режиссер Эрекле Бадурашвили, американский - Джон Синглтон и советский - Марлен Хуциев.

Ромео и Джульетта 1968 трейлер .

ИСТОЧНИК KP.RU

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