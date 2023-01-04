Президент Эстонии Карис заявил, что не видит причин бороться с русским языком на фоне событий вокруг Украины

Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой, считает президент Эстонии Карис Фото: принтскрин видео.

Президент Эстонии Алар Карис в интервью телеканалу ETV+ заявил, что не видит смысла в борьбе с русским языком на фоне событий в Украине.

"Язык – это средство. Я не вижу причин бороться с языками. Русский язык сам по себе – культурный язык. И русский нужно начинать учить раньше, чем другие языки, потому что у него другой алфавит и его сложнее освоить. Нет причин бороться с языками, как нет причин бороться и с русской литературой", - сказал президент.

По словам Кариса, отношение к русскому языку с момента начала конфликта в Украине изменилось.

"Я знаю русских, которые из-за конфликта в Украине уже не хотят говорить по-русски. От русского отказываются украинцы, которые прежде говорили на русском. Но это преходящее явление. Реакция, которую сегодня обусловливает конфликт. Винить в чем-либо язык не стоит", - подчеркнул президент.

Тем не менее, президент России Владимир Путин считает, что российскую культуру неумные люди за рубежом отменяют.

"Нашу культуру неумные люди отменяют, а мы ничего из лучших произведений, лучших образцов культуры других стран не только не отменяем, но и продвигаем вперед… Мы умные, а те, кто отменяет нашу культуру, - не очень", - сказал Путин.