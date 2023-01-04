Раскрыта правда, как санкции повлияли на жизнь россиян Фото: Александр КОЦ

Санкции, которые западные страны вводили против России, не оказали на россиян должного эффекта. Граждане не выходит на улицы с протестами, повседневная жизнь народа после ужесточения ограничений не изменилась, признал в сюжете для бельгийской телерадиокомпании RTBF корреспондент в Москве Луи Портал.

Он также отметил, что западные бренды, которые ушли из РФ, по большей части были заменены, будь то косметика или продукты питания.

- Российские, турецкие или китайские компании поспешили занять освободившиеся места ... Отсутствие некоторых товаров, в том числе предметов роскоши, затронули лишь немногих состоятельных россиян, которые могут позволить себе путешествовать по Европе, - говорится в публикации.

Ранее телеканал France Info выпустил сюжет, в котором показал забитые продуктами полки в российских магазинах. Продовольствие в супермаркетах, как отмечают журналисты, в большом ассортименте, несмотря на санкции, введённые западными странами.