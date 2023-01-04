ВСУ обстреляли военную комендатуру в Запорожской области Фото: REUTERS

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевку Запорожской области. Об этом он пишет в своем телеграм-канале, уточнив, что есть погибшие.

"Прилёт тяжёлого (артиллерийского снаряда) по военной комендатуре, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта", - пишет Рогов. Позднее он уточнил, что погибли двое.

Напомним, Вооруженные силы России 31 декабря нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины, которые изготавливают ударные беспилотники. В результате удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников Украины.

Также сегодня сообщалось, что стоимость запуска Россией беспилотника обходится в семь раз дешевле запуска ракеты ПВО Украиной, чтобы сбить дрон. Об этом пишет The New York Times, уточняя со слов экспертов, что разница может привести к дисбалансу сил в пользу РФ.