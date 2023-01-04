Глава военной разведки Украины Буданов рассказал о весенних планах Киева о наступлении Фото: REUTERS

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о планах Киева.

По его слова, уже весной 2023 года украинские силы намерены активизировать боевые действия. Украина готовится провести в это время года серьезное наступление, анонсировал начальник разведки.

- Эти месяцы будут самыми горячими в плане боевых действий, - заявил руководитель военного ведомства в интервью для телеканала ABC. Так Буданов прокомментировал вопрос о том, каковы его личные ожидания относительно следующих шести месяцев украинского конфликта.

При этом начальник разведки поделился предположением, что из грядущих месяцев именно в марте, вероятно, будут идти наиболее ожесточенные боевые действия.

А конце декабря 2022 года Кирилл Буданов заявил, что Киев попытается "вернуть Крым" как мирным, так и военным путем, так как "без силы ничего не будет". Однако чиновник еще весной рассказывал о планах Киева ввести войска в Крым "до конца лета" 2022 года, на что получил ответ от главы республики Сергея Аксенова, что Буданову и другим представителям киевского режима найдется место в камерах крымских СИЗО.

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