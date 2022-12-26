Глава ГУР Украины Буданов заявил о намерении "вернуть Крым" силой и дипломатией

Кирилл Буданов Фото: REUTERS

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев попытается "вернуть Крым" как мирным, так и военным путем, так как "без силы ничего не будет". Его слова приводят местные средства массовой информации.

"Комбинированным путем: и силой, и дипломатией, - считает Буданов. - Но без силы ничего не будет".

Примечательно, что Кирилл Буданов еще весной рассказывал о планах Киева ввести войска в Крым "до конца лета" 2022 года, на что получил ответ от главы республики Сергея Аксенова, что Буданову и другим представителям киевского режима найдется место в камерах крымских СИЗО.

Чиновники киевского режима неоднократно делали аналогичные заявления, при этом с начала военной спецоперации в состав России по итогам референдумов также вошли Херсонская и Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Новиков считает, что у Киева нет четкого плана по "возвращению" российского Крыма. По его мнению, подобные заявления о полуострове следует воспринимать как часть информационной войны.

Напомним, руководитель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о планах Киева захватить Крым. Народный избранник назвал эти слова "агрессивным трепом" и выразил уверенность, что киевский режим уже обречен.