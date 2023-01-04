В Белом доме заявили, что США отрабатывает с Южной Кореей ответные действия на случай ядерного удара КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль подтвердил совместную работу США и Республики на случай ядерного удара КНДР Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и Республика Южная Корея отрабатывают ответные меры на вероятное применение КНДР ядерного оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что возможность проведения совместных учений с задействованием американского атомного оружия не ведется в компетентных кругах.

"Просто чтобы повторить то, что вчера сказал президент (США Джо Байден): мы не обсуждаем совместные ядерные учения. Республика Корея является государством, не обладающим ядерным оружием. Однако после встречи в Камбодже (в ноябре 2022 года) президент Байден и президент (Южной Кореи) Юн Сок Ёль дали своим командам поручение планировать эффективный скоординированный ответ на несколько сценариев, в том числе на применение ядерного (оружия) Северной Кореей", - сказала представитель главы американской администрации.

По словам представителя Белого дома, проектом отработки занимаются команды двух стран, что подтвердил в интервью 2 января 2023 года, а также в последнем выступлении, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Жан-Пьер также подтвердила приверженность США альянсу с Республикой Корея и намерение расширить сдерживание КНДР для ее защиты посредством всего спектра американских сил и средств.

Напомним, специальные представители Японии, США и Южной Кореи по КНДР обсудили в ходе встречи ракетные пуски Северной Кореи и согласовали трехстороннее сотрудничество для наращивания регионального потенциала сдерживания.

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси заявил, что Токио в качестве непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН с января 2023 года будет поднимать вопрос о своей роли в решении международных проблем, в том числе и ситуации на Корейском полуострове.