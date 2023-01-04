Украинские беженцы в Израиле подвергаются изнасилованиям и домогательствам Фото: REUTERS

Украинские беженцы в Израиле начали сталкиваться с домогательствами, а некоторые из них подверглись изнасилованию. Об этом говорится в статье Times of Israel.

- Уже задокументированы случаи изнасилований, эксплуатации на рабочем месте и прочие злоупотребления, с которыми в Израиле сталкиваются эти женщины (украинские беженки), - отмечается в публикации издания.

Известно, что с начала украинского кризиса в Израиль прибыли 47 тысяч украинцев, но сейчас в стране остались порядка 15 тысяч из них. Ни одному украинцу не предоставили статус беженца.

В частности, это связано с тем, что прибывшие страну неевреи получают лишь статус туристов, из-за которого они не могут работать в Израиле. В мае 2022 года власти разрешили украинцам работать, однако, по словам юриста Аната Бен-Дора, работодатели все равно отдают предпочтение неукраинцам.

Накануне сообщалось, что житель Бирмингема обвинил украинского беженца в сексуальном насилии. Историю рассказывает издание Daily Mail. Сообщается, что мужчина решил принять участие в программе предоставления жилья беженцам с Украины и поселил у себя украинца Через несколько недель британец обратился в полицию с заявлением, что беженец якобы подверг его сексуальному насилию.