Британец заявил о сексуальном насилии со стороны украинского беженца, которого он приютил. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Житель Бирмингема обвинил украинского беженца в сексуальном насилии. Историю рассказывает издание Daily Mail.

Сообщается, что мужчина решил принять участие в программе предоставления жилья беженцам с Украины и поселил у себя украинца Через несколько недель британец обратился в полицию с заявлением, что беженец якобы подверг его сексуальному насилию.

Мужчина рассказал изданию, что правоохранительные органы отказались провести медэкспертизу синяков на различных частях его тела, якобы оставленных украинцем во время инцидента, и не стали предъявлять беженцу обвинение.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку для ускорения интеграции. На всем готовом украинцы смогут жить только пять недель.

Тем временем украинские беженцы пожаловались на проживание на круизном лайнере в Шотландии. Релоканты жалуются на расстройство желудка, запах свалки и необходимость для детей ходить в школу пешком.

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