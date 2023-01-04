Умер корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский

Последнее время Романовский находился в тяжелом состоянии, подтвердил военкор "КП" Коц Фото: из социальной сети

Умер журналист РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

"Кирилл Романовский — величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень многое для нашей страны" - выразил слова соболезнования Пригожин. Подробности смерти военкора не уточняются.

Вместе с тем, военкор "Комсомольской правды" Александр Коц выразил соболезнование по поводу смерти коллеги.

"Умер Кирилл Романовский. Сорви-голова в «горке», интеллектуал в рубахе, до занудства дотошный в работе, безапелляционно надежный в дружбе. И очень искренний, без двойного дна", -об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, последнее время Романовский находился в тяжелом состоянии, "его глаза тогда было трудно смотреть. Он всё понимал, уже не писал тексты, а только снимал, но пытался напитаться этой жизнью и этой работой. И понимал, что не успевает", - вспоминает Коц.

Напомним, военный корреспондент Семен Пегов получил ранение под Донецком, сообщил 23 октября в Telegram-канале военкор ВГТРК Евгений Поддубный.

Насколько сильным оказалось ранение, пока не уточнялось, однако военкора доставили в. С начала специальной военной операции по защите республик Донбасса Пегов трудился в самых опасных зонах боевых действий.