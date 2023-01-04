Пять человек погибли в результате ударов ВСУ по Васильевке в Запорожье

Фото: телеграм-канал врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий вечером 4 января сообщил, что в результате удара ВСУ по Васильевке погибли пять человек, еще 15 граждан получили ранения. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

- По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооружённых формирований Украины по мирному городу Васильевка погибли пять человек, 15 получили ранения разной степени тяжести, - говорится в сообщении.

Также Балицкий добавил, что в числе пострадавших четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии. Он уточнил, что сейчас в Васильевке сохраняется напряженная ситуация, а обстрелы со стороны украинских боевиков не прекращаются.

Незадолго до этого председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал, что ВСУ обстреляли военную комендатуру в Васильевке Запорожской области. Прилёт ВСУ пришелся по месту, где стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта, уточнил он.