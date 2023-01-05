Стало известно, о каких проблемах говорит время, в которое человек просыпаетесь ночью Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Внезапное пробуждение человека во время сна иногда может рассказать о том, какие у него проблемах в эмоциональном плане. Если пробуждения происходят в одно и то же время, то его можно попытаться правильно расшифровать с точки зрения послания органов тела и своего подсознательного. Об этом сообщает "Пятый канал".

Так, если человек просыпается в период 21:00 - 22:00, это говорит о явном стрессе. А вот пробуждение в промежутке 23:00 - 01:00 может рассказать о том, что человек испытывает муки эмоционального разочарования. Кроме того, в китайской медицине это соотносится с желчным пузырем, который отвечает за контроль эмоций, а также нашу любовь к жизни.

Пробуждение в 01:00 - 03:00 указывает на то, что человеком управляют гнев и злоба. Жители Поднебесной связывают это с печенью. Они считают, что невысказанные эмоции скапливаются в этом органе, а он тревожит каждую ночь спящего.

Время в районе 03:00 - 05:00 предполагает, что высшие силы пытаются что-то до вас донести. Этот промежуток времени считается временем активности легких, а в китайской медицине они отвечают за циркуляцию энергии в организме.

А вот просыпаться в 05:00 - 07:00 могут люди, которые испытывают эмоциональные зажимы и блоки. Кром е того, в это ревмя в организме активизируется кишечник.

Ранее "Известия" писали, что с наступлением зимы и сокращением светового дня у россиян участились проблемы со сном, При этом с проблемами со сном в равной степени сталкиваются как женщины (53%), так и мужчины (47%). Чаще всего к сомнологам обращаются молодые люди в возрасте 23–34 лет - почти четверть (22%) от всех обращений в 2022 году.