ВОЗ: Китай предоставляет неполные данные по коронавирусу

ВОЗ обвинила Китай в непредоставлении реальной статистики по заболеваемости коронавирусом. Фото: REUTERS

Китай не предоставляет мировой общественности полные и точные данные по коронавирусу, в частности, по количеству госпитализированных с COVID-19 и умерших от этого заболевания. Об этом заявил в среду 4 декабря директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Мы считаем, что текущие данные, которые публикуются Китаем, не в полной мере отражают ситуацию относительно госпитализации, приема в отделения интенсивной терапии и в особенности относительно смертности», - цитирует ТАСС заявление Райана во время брифинга.

Напомним, что китайская госкомиссия по здравоохранению отказалась от публикации ежедневных данных о COVID-19 в то время, как с начала декабря 2022 года в Поднебесной заболело 248 миллионов человек.

Также сообщалось, что Китай отменит карантин для прибывающих в страну с 8 января 2023 года.

Ранее ученые озвучили противоречивые выводы о необходимости жестких ограничений после пандемии коронавируса.

Тем временем Роспотребнадзор сообщил о значительном снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ.