Странам ЕС рекомендовано требовать у прибывающих из Китая отрицательный тест на коронавирус

В ЕС рекомендовали носить маски всем пассажирам рейсов в Китай и из Китая. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ЕС рекомендовали всем странам сообщества ввести тестирование на COVID-19 всех приезжающих из Китая. Об этом сказано в заявлении по результатам встречи IPCR (Механизм кризисного управления ЕС), которое опубликовано в среду 4 января. Темой встречи была эпидемическая ситуация с коронавирусом в ЕС и Китае.

Сообщается, что всем пассажирам на рейсы в Китай и из Китая рекомендовано носить маски. В то же время большинство стран ЕС выступили за введение выборочного тестирования на ковид прибывающих из Китая пассажиров.

Страны ЕС собираются еще раз «оценить ситуацию и пересмотреть введенные меры к середине января 2023 года», пишет ТАСС.

Ранее в ВОЗ заявили, что Китай предоставляет неполные данные по коронавирусу.

Напомним, что китайская госкомиссия по здравоохранению отказалась от публикации ежедневных данных о COVID-19 в то время, как с начала декабря 2022 года в Поднебесной заболело 248 миллионов человек.

Также сообщалось, что Китай отменит карантин для прибывающих в страну с 8 января 2023 года.