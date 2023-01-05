Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях 5 января 2023 года

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога звучит в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и Харьковской областях в четверг, 5 января 2023 года. Об этом говорят данные официального ресурса по оповещению граждан.

Жителям советуют не покидать укрытий. Кроме того, воздушная тревога объявлена в подконтрольной Киеву части Донецкой области.

Напомним, днем ранее, 4 января, на Украине вновь звучала воздушная тревога. Она была объявлена по всей территории страны. Незадолго до этого сообщалось, что председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал российские удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на взрыв на Крымском мосту.