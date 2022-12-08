Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 декабря 2022 12:43

Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту

Он также убежден, что никакие информационные вбросы не мешают российским силам выполнять задачи в зоне проведения спецоперации
София ГОНЧАРОВА
Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту

Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел осенью этого года.

- Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это, - сказал Путин во время общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда". - Но кто это начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?

При этом глава государства убежден, что никакие информационные вбросы и недостоверная информация не мешают российским силам выполнять задачи в зоне проведения спецоперации.

Ранее он сообщал, что в роли заказчиков выступали киевские спецслужбы. Политик также добавил, что киевский режим давно использует террористические методы.

Теракт на Крымском мосту был осуществлен 8 октября с помощью подрыва грузовика. От этого загорелись цистерны с топливом, которые транспортировались по железной дороге.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готова ли Польша провести на Западной Украине референдумы?