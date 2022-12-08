Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту, который произошел осенью этого года.

- Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это, - сказал Путин во время общения с участниками церемонии награждения медалями "Золотая звезда". - Но кто это начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал линии электропередач с атомной электростанции Курска, кто не подает воду в Донецк?

При этом глава государства убежден, что никакие информационные вбросы и недостоверная информация не мешают российским силам выполнять задачи в зоне проведения спецоперации.

Ранее он сообщал, что в роли заказчиков выступали киевские спецслужбы. Политик также добавил, что киевский режим давно использует террористические методы.

Теракт на Крымском мосту был осуществлен 8 октября с помощью подрыва грузовика. От этого загорелись цистерны с топливом, которые транспортировались по железной дороге.

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