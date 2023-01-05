Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе 6 и 7 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Московского патриархата.

«Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте, где также говорится о том, что это необходимо для того, «чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Напомним, ранее заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Громов сообщил, что Киев выступает против временного перемирия на Новый год. Как писал сайт KP.RU, по его словам, «полное прекращение огня» на украинской территории и в Донбассе наступит только в том случае, когда ни одного российского военного «не останется на земле».