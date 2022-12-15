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НовостиПолитика15 декабря 2022 13:51

Украина выступила против временного перемирия на Новый год

Замглавы Генштаба ВСУ Громов выступил против временного перемирия на Новый год
София ГОНЧАРОВА
Украина выступила против временного перемирия на Новый год

Украина выступила против временного перемирия на Новый год

Фото: REUTERS

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина выступает против временного перемирия на Новый год.

По его мнению, "полное прекращение огня" на территории страны и в Донбассе наступит только в том случае, если ни одного российского военного "не останется на земле". При этом представитель ВСУ отметил, что вопрос о временном перемирии "интересный", пишут РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не получали каких-либо предложений по поводу рождественского или новогоднего перемирия на Украине. Он также отметив, что подобной темы нет на повестке дня.

А до этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли высказывал мнение, что в зимнее время года темпы боевых действий на Украине, скорее всего, снизятся. Он не исключил, что это может дать возможность для политического урегулирования ситуации.