Украина выступила против временного перемирия на Новый год Фото: REUTERS

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Украина выступает против временного перемирия на Новый год.

По его мнению, "полное прекращение огня" на территории страны и в Донбассе наступит только в том случае, если ни одного российского военного "не останется на земле". При этом представитель ВСУ отметил, что вопрос о временном перемирии "интересный", пишут РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не получали каких-либо предложений по поводу рождественского или новогоднего перемирия на Украине. Он также отметив, что подобной темы нет на повестке дня.

А до этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли высказывал мнение, что в зимнее время года темпы боевых действий на Украине, скорее всего, снизятся. Он не исключил, что это может дать возможность для политического урегулирования ситуации.