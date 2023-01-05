"Роскосмос" подписал с иранскими компаниями меморандум о сотрудничестве в сфере пусковых услуг Фото: скриншот

Роскосмос заключил меморандумы с двумя иранскими компаниями о предоставлении "пусковых услуг". Об этом говорится в опубликованном сообщении Роскосмоса от 5 января 2022 года.

"В результате организованных при участии Роскосмоса и предприятий ракетно-космической промышленности международных мероприятиях, конференциях и выставках были подписаны <…> меморандумы о сотрудничестве в области пусковых услуг с иранскими компаниями SAHAB и SpaceOmid", - говорится в сообщении.

Напомним, Иран обвиняли в поставках России беспилотников для ведения боевых действий с Украиной. После проведения ряда расследований, Иран признал, что действительно поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.

Об этом объявил в свое время глава министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с агентством Fars. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о небольшом количестве беспилотных летательных аппаратов.

Абдоллахиян также прокомментировал слухи о поставках Москве иранских баллистических ракет. Министр подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности.