МИД Ирана признал поставку беспилотников России до начала спецоперации

Глава МИД Ирана признал поставки беспилотников России до спецоперации Фото: REUTERS

Иран действительно поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в беседе с агентством Fars.

Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что речь идет о небольшом количестве беспилотных летательных аппаратов.

Абдоллахиян также прокомментировал слухи о поставках Москве иранских баллистических ракет. Министр подчеркнул, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Напомним, постоянный представитель Ирана при Организации объединенных наций (ООН) Амид Саид Иравани назвал безосновательными обвинения в том, что Тегеран передал России беспилотные летательные аппараты для использования в украинском конфликте.

Как ранее писал сайт KP.RU, постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя назвал фейком сообщения о покупке РФ иранских беспилотников.

Дипломат призвал членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата не участвовать в расследовании по заявлению о якобы нарушении резолюции 2231, которая запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без одобрения всемирной организации.