В Британии допустили прямой конфликт России и НАТО в 2023 году

Экс-полковник ВС Британии Бреттон-Гордон не исключил прямого столкновения России и НАТО в 2023 году Фото: REUTERS

НАТО может перейти к прямой конфронтации с Россией на фоне событий в Украине в 2023 году. Такой сценарий предположил бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон в ходе интервью The Telegraph.

"Я надеюсь и молюсь (что не будет развития конфликта НАТО и РФ), но я в этом не уверен – вот почему я встревожен теми, кто, похоже, считает, что вероятность того, что НАТО вмешается в конфликт в Украине в 2023 году, практически равна нулю", — говорится в публикации.

Экс-полковник добавил, что для Североатлантического альянса в Украине важно достичь двух целей: скорейшего завершения конфликта с Россией за счет поставок украинской стороне необходимого вооружения и "дать понять России, где именно находятся наши красные линии".

Напомним, представитель Конгресса США от республиканцев Адам Кинзингер заявил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) может победить Россию всего за три дня.

Несмотря на то, что в альянсе озвучиваются неоднозначные мнения в вопросе прямой конфронтации России с НАТО, представители объединения настаивают на локализации конфликта в восточной части Европы.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как 2022 год изменил мировую экономику?