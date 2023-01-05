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НовостиПолитика5 января 2023 12:12

Власти Белгородской области продлили уровень "желтой" террористической угрозы до 20 января

Губернатор Белгородской области Гладков продлил "желтый" уровень угрозы до 20 января 2023 года
Владимир РОМАНЕНКО
Губернатор Белгородской области Гладков продлил "желтый" уровень угрозы до 20 января 2023 года

Губернатор Белгородской области Гладков продлил "желтый" уровень угрозы до 20 января 2023 года

Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении "желтого" уровня террористической угрозы до 20 января 2023 года. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале 5 января 2022 года.

"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", - пишет Гладков.

Прежде Вячеслав Гладков сообщил о продлении на территории Белгородской области до 21 декабря "желтого" уровня террористической опасности.

Он призвал белгородцев по-прежнему быть бдительными, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. А обо всех подозрительных ситуациях сообщать в соответствующие органы.

Регион продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Напомним, Гладков в понедельник, 2 января 2023 года, сообщил, что армия Украины нанесла удары по селу Муром в Белгородской области.

По его словам, осколками снарядов повреждены два домовладения и один автомобиль. У домов выбиты окна и посечена крыша. На место происшествия прибыли оперативные службы. Они устанавливают ущерб.

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