Власти Белгородской области продлили уровень "желтой" террористической угрозы до 20 января

Губернатор Белгородской области Гладков продлил "желтый" уровень угрозы до 20 января 2023 года Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении "желтого" уровня террористической угрозы до 20 января 2023 года. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале 5 января 2022 года.

"Желтый" уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 20 января", - пишет Гладков.

Прежде Вячеслав Гладков сообщил о продлении на территории Белгородской области до 21 декабря "желтого" уровня террористической опасности.

Он призвал белгородцев по-прежнему быть бдительными, сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации. А обо всех подозрительных ситуациях сообщать в соответствующие органы.

Регион продолжает подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Напомним, Гладков в понедельник, 2 января 2023 года, сообщил, что армия Украины нанесла удары по селу Муром в Белгородской области.

По его словам, осколками снарядов повреждены два домовладения и один автомобиль. У домов выбиты окна и посечена крыша. На место происшествия прибыли оперативные службы. Они устанавливают ущерб.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как 2022 год изменил мировую экономику?