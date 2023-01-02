Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Муром в Белгородской области

Последствия обстрела. Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в понедельник, 2 января 2023 года.

"Под обстрел ВСУ попало село Муром в Шебекинском городском округе. Пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, осколками снарядов повреждены два домовладения и один автомобиль. У домов выбиты окна и посечена крыша. На место происшествия прибыли оперативные службы. Они устанавливают ущерб.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день беспилотный летательный аппарат ВСУ сбит на территории Воронежской области. В сообщении уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал, разрушений гражданских объектов не зафиксировано.

Напомним, в декабре глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ходе обстрелов армией Украины была повреждена железная дорога в районе поселка Суземка. Он также проинформировал о перебоях с электричеством из-за повреждения системы энергоснабжения.