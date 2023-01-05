В Минэкономики Украины сообщили о резком падении ВВП страны по итогам 2022 года Фото: REUTERS

Министерство экономики Украины по итогам 2022 года оценила уровень падение ВВП страны в 30,4%, что является наихудшим результатом в истории государства. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

"Падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4%, - говорится в сообщении на сайте министерства. - Это объективно является наихудшим результатом времен независимости".

Минэкономики произвело анализ падение экономики на основании данных Госстата о ВВП за три квартала 2022 года. Показатель будет скорректирован после учета информации за четвертый квартал.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в 2022 году экономика страны претерпела наибольшие убытки в сравнении с предыдущими годами существования страны. Тем не менее, годовые показатели значительно ниже прогнозируемых итогов падение ВВП на 40-50%.

В первом квартале 2022 года падение ВВП составило 15,1%, во втором - 37,2%, а в третьем - 30,8%.

Напомним, с начала спецоперации России 24 февраля 2022 года Украина получила 28 млрд долларов международной помощи. Об этом заявила министр экономики Свириденко агентству "Укринформ".

"За 11 месяцев Украина получила 26,7 миллиарда долларов финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до 28 млрд долларов", - сказала министр.

При этом, по словам Свириденко, дефицит в бюджете Украины составляет более 20% ВВП. На его покрытие потребуется дополнительная помощь от партнеров с Запада в 2023 году.