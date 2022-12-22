Министр экономики Украины Свириденко заявила, что Киев получил 28 млрд долларов помощи с 24 февраля

Министр экономики Украины Свириденко отметила дефицит в бюджете Украины более чем в 20% ВВП Фото: REUTERS

С начала спецоперации России 24 февраля 2022 года Украина получила 28 млрд долларов международной помощи. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко агентству "Укринформ".

"За 11 месяцев Украина получила 26,7 миллиарда долларов финансовой помощи. Сейчас сумма выросла до 28 млрд долларов", - сказала министр.

При этом, по словам Свириденко, дефицит в бюджете Украины составляет более 20% ВВП. На его покрытие потребуется дополнительная помощь от партнеров с Запада в 2023 году.

"Нам нужно привлечь в следующем году 38 млрд. долларов. Европейский союз уже подтвердил возможность оказания нам помощи на уровне 18 млрд. долларов. Планируем, что разница будет перекрыта за счет привлечений от МВФ и США", - сказала Свириденко.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил транш финансовой помощи Украине на сумму 384 млн долларов для поддержки предприятия "Укрэнерго" при восстановлении объектов энергетической инфраструктуры. Энергосфера в Украине стала в последнее время серьезно пострадала ввиду российских массированных ударов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в минувшее воскресенье, 11 декабря 2022 года, телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых обсудил ситуацию в Украине и отметил, что Россия массированными ракетными ударами уничтожила половину энергетической инфраструктуры Украины.

Компания "Укрэнерго" заявила после массированных ракетных ударов России в Украине о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с повреждениями энергетической инфраструктуры 16 декабря 2022 года.