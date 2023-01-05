Столтенберг считает, что поставки оружия НАТО Украине приближают окончание конфликта

Поставки оружия позволят Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, заявил генсек НАТО Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине подвигают ближе окончание конфликта, так как усиливают переговорные позиции Киева на поле боя. Текст выступления Столтенберга опубликовала пресс-служба Североатлантического альянса.

По его словам, трудно прогнозировать окончание конфликта в Украине, однако, он отметил, что так или иначе столкновения заканчиваются переговорами.

"Поэтому если мы хотим мирного решения путем переговоров, которое позволит Украине сохраниться в качестве независимой и демократической страны в Европе, то самый быстрый путь к этому - это поддержка Украины. По факту оружие является путем к миру", - подчеркнул генсек НАТО на конференции в Норвегии.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Столтенберг заявил опасности недооценивать Россию. Об этом передает агентство Reuters.

"У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию", - приводит агентство слова генсека НАТО.

Как передает агентство, Столтенберг отметил, что НАТО нужно больше солдат, а также боеприпасов и оружия.