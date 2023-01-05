Столтенберг заявил об опасности недооценивать Россию Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил опасности недооценивать Россию. Об этом передает агентство Reuters.

«У нас нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели на Украине. Поэтому опасно недооценивать Россию», - приводит агентство слова генсека НАТО.

Как передает агентство, Столтенберг отметил, что НАТО нужно больше солдат, а также боеприпасов и оружия.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что западным странам, которые поддерживают Украину, не стоит ожидать скорой победы Киева в российско-украинском конфликте, а нужно готовиться к затяжному характеру конфликта, а также к тому, что быстрого завершения ждать точно не придется ни при каких обстоятельствах. При этом ранее генсек НАТО назвал поставки оружия Украине кратчайшим путем к миру с Россией.