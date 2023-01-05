Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине

Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил Министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине. Об этом информируют пресс-служба Кремля.

"Учитывая обращение Святейшего Патриарха Кирилла, поручаю Министру обороны Российской Федерации ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Вместе с тем, Россия обращается к Украине с призывом аналогичным образом объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в храмах в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

"Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня ", - уточняется в публикации.

Несколько ранее, 5 января 2023 года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в Украине и на Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".