Бывший глава правительства Дагестана Абдуллаев погиб в автоаварии

Бывший глава правительства Дагестана Магомед Абдуллаев погиб в автомобильной аварии. Фото: из открытых источников.

Бывший председатель правительства Дагестана Магомед Абдуллаев погиб в автомобильной аварии в пятницу 5 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Сообщается, что трагедия произошла в Махачкале на улице Гаджиева. Магомед Абдуллаев переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, его сбил ВАЗ-21214, за рулем которого был 55-летний житель Кизилюрта.

Абдуллаева госпитализировали, он умер в больнице от полученных травм. Экс-председателю правительства Дагестана был 61 год. Напомним, он возглавлял правительство Дагестана с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что женщина с коляской пострадала в автомобильной аварии в Москве в четверг 5 января, когда переходила дорогу по пешеходному переходу. Столкнулись три автомобиля. Видео происшествия здесь на KP.RU.

В ноябре смертельная авария произошла в Москве, когда автомобиль «Киа» вылетел на тротуар, где находилась женщина с двумя детьми. Женщина и ее сын-подросток погибли, маленькая девочка в коляске выжила. Подробности здесь на KP.RU.