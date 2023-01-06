Российским студентам собираются повысить стипендию до уровня МРОТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что законопроект о повышении студенческой стипендии до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) будет внесен в Государственную думу в текущем году.

«Инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год», - приводит слова парламентария РИА Новости.

Нилов отметил, что размер стипендии должен стимулировать обучающихся, тогда как текущий размер стипендий, по его словам, вовсе не является стипендией, а «они что есть, что их нет», указав при этом на необходимость повышать выплаты «для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость».

Комментируя комфорт для молодежи размере выплат, парламентарий заявил, что минимумом должен являться МРОТ или же установленный регионами прожиточный минимум.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон об установлении минимального размера оплаты труда на уровне 16 242 рубля.