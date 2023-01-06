Baza: Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве

Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Знаменитый режиссер Никита Михалков находится в реанимации одной из больниц Москвы. Об этом сообщает Baza.

Как писал сайт KP.RU, ранее в пресс-службе режиссера заявили, что Михалков был госпитализирован с гриппом, однако ряд изданий сообщали, что артист госпитализирован с ковидной пневмонией.

Напомним, знаменитый режиссер был экстренно госпитализирован в минувший четверг, 5 января. Как сообщали СМИ, 77-летний режиссер находится в тяжелом состоянии. Однако жена Никиты Михалкова не подтвердила информацию о тяжелом состоянии режиссера.

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков с 2017 года является художественным руководителем «Центра театра и кино под руководством Н. Михалкова», в 1999 году он стал президентом Московского международного кинофестиваля, а с 1998 года главой Союза кинематографистов России.