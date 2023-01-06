Посольство РФ назвало циничными планы ФРГ поставить Украине БМП Marder накануне Рождества Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское посольство в ФРГ осудило решение Берлина направить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder и зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, отметив, что Москва рассматривает это как шаг к эскалации украинского конфликта

«Особо циничным выглядит его принятие накануне православного праздника Рождества, высоко почитаемого в христианском мире, а также на фоне объявленного в этой связи президентом России в одностороннем порядке режима прекращения огня», - сказано в заявлении диппредставительства.

В посольстве отметили, что на данный шаг Германия пошла в том числе и «под серьезным давлением» со стороны США. В заявлении «накачку» Украины вооружением называют «моральным рубежом», который Берлин не должен были пересекать, учитывая «историческую ответственность Германии» за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, накануне в Белом доме по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца сообщили, что Вашингтон планируют предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Берлин - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.