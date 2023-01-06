Названы страны, сильнее всего сократившие международные резервы в 2022 году

Швейцария и Китай сильнее всего сократили свои международные резервы в 2022 году Фото: REUTERS

Швейцария и Китай возглавили список стран по сокращению международных резервов с января по октябрь 2022 года.

Как подсчитало РИА Новости на основе данных национальных Центробанков, Китай потеряла в денежном выражении 226,6 млрд долларов, а Швейцария потеряла 211,5 млрд долларов. Замыкает тройку по данному показателю Япония, резервы которой за десять месяцев сократились на 211,2 млрд долларов. В пятерке также находятся Сингапур и Индия, потерявшие 135,6 млрд и 102,5 млрд долларов соответственно.

В списке также находятся Южная Корея, потерявшая 49,1 млрд долларов, Таиланд (минус 44,1 млрд долларов) и Великобритания (минус 42,9 млрд долларов), Чехия (минус 41,7 млрд долларов), Бразилия (минус 36,7 млрд долларов), Израиль (минус 24,4 млрд долларов), Германия (минус 23,9 млрд долларов), Италия (минус 20,8 млрд долларов). Сокращение международных резервов России за данный период составили на 83,4 млрд долларов.

Напомним, ранее Центробанк РФ сообщил, что международные резервы России в период с 9 по 16 декабря 2022 года увеличились на 5,2 миллиарда долларов, достигнув 581,7 миллиарда долларов.