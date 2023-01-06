В кабмине ФРГ сообщили о планах поставить Украине около 40 БМП Marder Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В правительстве ФРГ сообщили о планах Берлина передать Киеву обещанные бронированные машины пехоты (БМП) Marder, которые будут готовы в первом квартале этого года, отметив, что партия которую Украина получит от Германии, будет включать 40 машин.

«Что касается Marder, речь идет сейчас об одном батальоне, один батальон - это примерно 40 машин, эти 40 машин должны быть подготовлены к передаче Украине уже первом квартале», - заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в пятницу, 6 января.

Кроме того, представитель кабмина ФРГ уточнил, что украинских военных собираются на протяжении двух месяцев обучать обращаться с данной техникой в Германии.

Напомним, в Белом доме по итогам телефонного разговора президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца заявили о планах Вашингтона предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Берлина - БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.