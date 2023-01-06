Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 6 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 6 января 2023 года, по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Также ранее сообщалось, что сегодня сигнал тревоги звучал на востоке и юге Украины.

Первым сигнал прозвучал в Киеве – в 13.45 по московскому времени – и в течение нескольких минут распространился на всю территорию Украины.

Удары по украинской инфраструктуре российские военные начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по мнению российских властей, стоят спецслужбы Украины.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 января 2023 года публикует сайт KP.RU.