В Британии заявили о нарушении Макроном военного табу Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон нарушил негласное военное табу, объявив об отправке Вооруженным силам Украины боевых машин пехоты AMX-10 RC, заявили британские СМИ.

Как пишет The Telegraph, на первый взгляд эти машины со 105-мм пушкой «не кажутся чем-то особенным», однако Париж первым отправил Киеву БМП западного производства, тем самым перейдя «красную черту» и «нарушив военное табу».

В сообщении отмечается, что Макрон, решив отправить Украине AMX-10 RC, превзошел Соединенные Штаты, Германию и Великобританию, которые были лидерами в списке стран, обеспечивающих ВСУ военной техникой.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции заявил, что Париж будет «неизменно» поддерживать Украину и «помогать ей вплоть до победы». Вместе с Украиной будет «выстроен справедливый и устойчивый мир», добавил политик.