Макрон сообщил о намерении Франции поддерживать Украину «до победы»

Макрон предложил Киеву рассчитывать на Францию и Европу. Фото: REUTERS

Франция будет «неизменно» поддерживать Украину. Об этом заявил Эмманюэль Макрон в своем новогоднем обращении к гражданам Франции. Обращение французского президента транслировал телеканал BFMTV, оно доступно здесь.

«В предстоящие годы мы неизменно будем с вами рядом. Мы будем помогать вам вплоть до победы. Мы вместе выстроим справедливый и устойчивый мир», - сказал Макрон, обращаясь к украинцам.

Французский президент добавил, что Киев может «рассчитывать на Францию и Европу».

Ранее французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины на фоне проблем в собственной стране.

Тем временем конгресс США подтвердил намерение поддерживать Украину и сохранять нажим на Россию. Госсекретарь Блинкен заявил, что демократы и республиканцы в Конгрессе едины в этом вопросе.

Также глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил готовность Вашингтона поддерживать Украину, уточнив, что США не намерены напрямую вступать в конфликт на Украине.

Тем временем Польша отказалась поддержать финансирование ЕС Украины в 2023 году на уровне 18 миллиардов евро.