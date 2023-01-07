Журналистка Робинсон обвинила США в развязывании конфликта с Россией из-за создания биолабораторий на Украине Фото: Shutterstock

Власти Соединенных Штатов развязали конфликт с Россией, построив несколько десятков биолабораторий на территории Украины, считает американская журналистка Эмеральд Робинсон.

«Зачем правительство США спровоцировало конфликт с Россией, построив 46 биолабораторий на Украине? Зачем вообще Пентагону 46 лабораторий на украинской территории?» – задалась Робинсон вопросом в своем Twitter.

Как писал сайт KP.RU, в конце декабря 2022 Минобороны России на полях Девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) в Женеве представила доказательства того, что Киев и Вашингтон работают с компонентами биологического оружия.

В частности ведомство привело доказательства проведения на украинской территории работ с компонентами биологического оружия и исследований возбудителей особо опасных, а также экономически значимых инфекций. Финансовую, а также научно-техническую и кадровую поддержку таким работам оказывали США, утверждают в Минобороны.