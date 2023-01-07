Сенатор Пушков заявил, что отказ Германии от российского газа привел к «Большому разрыву» между Европой и РФ Фото: Иван МАКЕЕВ

В настоящее время между Европой и Россией произошел «Большой разрыв», который был вызван отказом Германии от поставок российского газа, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

«Произошло то, что я называю «Большим разрывом» между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку». Подрыв «Северного потока» и «Северного потока – 2» поставило крест даже на теоретической возможности возобновления газового потока в Германию», – написал сенатор в Telegram.

По мнению парламентария, поставки газа из России служили основой «особых отношений» между Москвой и Берлином даже в период Холодной войны. Прекращение поставок российского голубого топлива вернуло отношения двух стран до соглашения «газ-трубы», которое было подписано между СССР и ФРГ при Леониде Брежневе, заявил Пушков.

Как писал сайт KP.RU, ранее Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что показатель потребления газа в стране классифицируется как критический. В ведомстве также выразили опасения, что стоит ожидать серьезного увеличения потребления газа из-за предстоящего похолодания, а также снижения температуры на это неделю.