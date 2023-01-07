Экономист Колобанов считает, что Европа не сможет отказаться от бензина из-за дорогой электроэнергии Фото: REUTERS

Высокие цены на электроэнергию не позволяют странам Европы отказаться от автомобильного бензина и ускорить переход на электроавтомобили, считает заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.

Как объяснил экономист в беседе с РИА Новости, энергетический кризис спровоцировал рост цен на электричество на европейском рынке в несколько раз, нефтепродукты же подорожали меньше всего.

Такое положение вещей «существенно ухудшает для электромобилей их главное конкурентное преимущество – дешевизну поездок в расчете на километр пробега», отметил он. В этой связи ожидать в ближайшие годы ускорения реализации политики по уходу от нефтяного топлива из-за эмбарго на российскую нефть не приходится, добавил эксперт.

Ранее Европе предрекли небывалый кризис из-за отказа от российского дизельного топлива. Напомним, с 5 февраля 2023 страны Евросоюза прекратят импорт дизеля и нефтепродуктов из России по морю.